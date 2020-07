In metropolitana senza mascherina: a Milano scattano le maxi multe da 280 euro

Sono stati pizzicati in metropolitana senza mascherina. E per loro è scattata una maxi multa. È successo nella serata di sabato 25 luglio quando gli agenti della questura di Milano hanno passato al setaccio la stazione metropolitana di Porta Garibaldi (M2).

L'operazione organizzata da via Fatebenefratelli è andata in scena dopo cena. Gli agenti hanno fermato e controllato 186 persone e per 13 di queste, scovate senza mascherina, è scattata una maxi multa da 280 euro. Multe ma anche denunce. Gli agenti hanno indagato in stato di libertà per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale quattro minorenni sorpresi all'interno della stazione con undici involucri di hashish (circa 11,5 grammi) e altri due di marijuana; non solo, addosso ai giovani sono stati trovati anche due coltelli.

Non è il primo controllo della polizia in metropolitana. Nella serata di venerdì gli agenti avevano effettuato quattro posti di controllo nei pressi della stazione della M1 di Cadorna. In quel caso i detective avevano indagato due persone per spaccio di sostanze stupefacenti e altri cinque erano stati segnalati alla prefettura come consumatori.