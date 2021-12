Mascherine Ffp2 obbligatorie, municipio di Milano le regala agli abitanti delle case popolari

"Continueremo a lavorare come comunità fin dal primo giorno del prossimo anno". Parole di Santo Minniti, presidente del Municipio 6 di Milano, che ha deciso di regalare agli abitanti delle case popolari della sua zona le mascherine Ffp2, da qualche giorno obbligatorie per viaggiare a bordo di metro, bus e tram e per entrare in alcune attività al chiuso.

"Visto l'obbligo di utilizzare mascherine FFP2 in molti contesti, tra cui i mezzi pubblici, il Municipio 6 ha deciso di acquistarne e distribuirne gratuitamente 175.000 nelle case popolari Aler ed Mm. Dal 3 gennaio saremo a lavoro con Protezione Civile, Custodi Sociali ed enti gestori per organizzare la distribuzione", ha annunciato Minniti.

"È giusto l'obbligo di indossare le Ffp2 per tutelare la salute di tutti, ma bisogna consentire a chi vive in condizioni difficili di rispettarlo senza dover scegliere tra la mascherina giusta e la cena in tavola", ha rimarcato il presidente del Municipio 6.

"Con questo intervento aiuteremo migliaia di famiglie, ma è necessario che il governo garantisca prezzi calmierati o la gratuità per chi non può acquistarle", il suo auspicio. "È stato un anno difficile per tutti, ma per alcuni lo è stato di più. Continueremo a lavorare come comunità, per loro e per tutti, fin dal primo giorno del prossimo anno. Così come abbiamo fatto fino all'ultimo giorno di questo 2021", ha concluso.