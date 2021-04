La cultura riparte: le regole per musei, cinema, teatri, concerti e spettacoli

Il decreto legge stabilisce le regole per le riaperture dei luoghi della cultura e dello spettacolo

La cultura riparte anche a Milano e in Lombardia, come nel resto d'Italia. Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri stabilisce le regole per le riaperture dei luoghi della cultura e dello spettacolo.

Regole per musei, teatri, cinema e spettacoli