Da oggi riaprono i negozi nei centri commerciali anche il sabato e la domenica

Da sabato 22 maggio riaprono i negozi all'interno dei centri commerciali anche nei fine settimana, in zona gialla. Sabato e domenica i mall della Lombardia saranno pienamente operativi: non più soltanto i servizi essenziali come invece era stato fino adesso. Da sabato 22 maggio, dunque, i bar e i ristoranti presenti all'interno dei centri commerciali potranno effettuare servizio al tavolo solo all'esterno dello shopping center; all'interno sarà invece consentito soltanto l'asporto.

In Lombardia si parla di 272 punti vendita e 200 mila tra lavoratori diretti e indiretti. "La grande distribuzione - argomenta Alberto Frausin, presidente di Federdistribuzione - è una macchian che, prima della pandemia, non si fermava quasi mai, e proprio nei weekend girava a pieno regime. Negli ultimi mesi, invece, ha accumulato circa 160 giorni di chiusura. Che, nei fine settimana e nei festivi, ha avuto un impatto importantissimo, basta considerare che è in quei giorni che si concentra quasi la metà delle vendite".

A inizio maggio c'era stata una protesta dei commercianti