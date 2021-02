Milano, la proposta per aiutare i negozi: un piano da 30-40 milioni di sconto su Tari e affitti

Un piano "salva commercio" da almeno 30 milioni di euro, possibilmente anche 40, per aiutare i commercianti stretti nella morsa della crisi dovuta alle restrizioni sanitarie anti Covid. L'idea è di Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino. L'esponente azzurro l'ha avanzata nel consiglio comunale di lunedì 8 febbraio.

"E' una mossa - ha detto De Pasquale rivolto direttamente al sindaco di Milano Beppe Sala - che avrebbe effetti molto positivi sull'economia della città, sull'occupazione e sul mantenimento dei posti di lavoro, ma anche sul bilancio comunale". I fondi, secondo il capogruppo azzurro in Comune, potrebbero essere recuperati riducendo la Tari (tassa sui rifiuti) e, per i negozi in affitto in spazi comunali, abbattendo almeno un trimestre di canone per il 2020 e un altro trimestre per il 2021.

"Per quanto riguarda tutti coloro che sono alle prese con gli affitti e i mutui privati, noi pensiamo che si debba attivare un fondo di garanzia, che consenta alle imprese di non dover contrarre ulteriori debiti con le banche, per poter andare avanti e non chiudere", ha concluso.

Addio a "Andrew's Ties" in Galleria

A causa delle restrizioni Covid, alcuni negozi non riescono a tenere aperti. E' il caso di "Andrew's Ties", storica bottega di cravatte (e non solo) in Galleria Vittorio Emanuele. Un'eccellenza del made in Italy con negozi anche sulla Quinta Strada di New York. Il problema della Galleria è che si tratta di una zona di grande pregio: il Comune di Milano adotta quindi il sistema della gara al rialzo per assegnare gli spazi, e l'assessore al bilancio Roberto Tasca ha già chiarito che, se facesse un'eccezione riducendo il canone a qualcuno, la Corte dei Conti potrebbe condannare il Comune per danno erariale. Un altro nome noto che sta affrontando una crisi che potrebbe portare alla chiusura in città è California Bakery.