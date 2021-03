Il Covid ha fatto perdere 22 miliardi alle imprese del commercio lombarde

Ventidue miliardi di euro di consumi in meno nel 2020, in Lombardia, secondo la Confcommercio regionale. Uno shock economico per le imprese: secondo l'organizzazione, tre sono le emergenze da affrontare al più presto: i vaccini, i sostegni e le riaperture. "La crisi - si lege in un comunicato - è profonda e trasversale: dal comparto turistico alla ristorazione e all’accoglienza; dalla filiera degli eventi e dei catering al commercio al dettaglio e all’ingrosso".

"I sostegni coprono qualche spesa fissa e basta"

"Le chiusure, il coprifuoco, le restrizioni di movimento, pur motivate dall’emergenza sanitaria, hanno messo in crisi l’intero sistema. Per questo servono azioni concrete e servono subito", continua la nota: "Sui sostegni c’è molta delusione perché si tratta di risorse assolutamente non adeguate alle esigenze e alle aspettative delle imprese. Conti alla mano, ogni attività si ritroverà con cifre che copriranno a malapena qualche spesa fissa, non di più". Confcommercio ricorda poi la settimana in cui la Lombardia finì per errore in zona rossa, a gennaio: "Le imprese aspettano ancora risarcimenti specifici".

"Gli operatori di tutti i settori chiedono solo una cosa: poter lavorare. In sicurezza, certamente, ma non è più possibile andare avanti con chiusure ad oltranza senza alcuna prospettiva e senza indennizzi adeguati”. A livello nazionale, la Confcommercio ha lanciato una campagna ("Il futuro non (si) chiude") con video e scatti fotografici che cercano di mostrare gli effetti della pandemia nel commercio, nel turismo e nella cultura.