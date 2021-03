Il sondaggista Nicola Piepoli: "A Milano a 86 anni e non ho ancora ricevuto il vaccino"

"Presto o tardi mi vaccineranno. Se non morirò prima… in quel caso, pazienza"

Non ha ancora ricevuto il vaccino contro il covid nonostante abbia 86 anni, il sondaggista Nicola Piepoli, che vive a Milano, lo denuncia alla radio, anche se le cose sembrano finalmente risolte.

Lo ha spiegato lui stesso oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha raccontato ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: “Ho presentato domanda a fine gennaio, e la regione mi ha risposto che non potevano vaccinarmi in quel momento perché non c’erano prodotti, aggiungendo che avrei dovuto attendere il mio turno”.

E lei cosa ha fatto? “Ho atteso il mio turno”. Ora però siamo ad aprile. “E ho fatto un altro tentativo, mi sono riscritto nella stessa farmacia, dove ho ‘finto’ di esser nuovo. Mi hanno riscritto, tranquillamente, e la regione ha accettato la mia richiesta”. Le hanno finalmente comunicato la data del suo vaccino? “Mi hanno risposto pochi giorni fa spiegandomi che la richiesta è stata accettata e che riceverò via sms o al telefono la data della mia vaccinazione…”

Lei è preoccupato? “No, non sono né arrabbiato né preoccupato. Presto o tardi mi vaccineranno. Se non morirò prima… in quel caso, pazienza”, ha ironizzato Piepoli a Un Giorno da Pecora.