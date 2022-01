Lo scrittore Nicolai Lilin ricoverato in rianimazione per covid

Lo scrittore Nicolai Lilin è ricoverato in rianimazione in un ospedale di Milano. E' stato lui stesso a rivelarlo, pubblicando sui suoi canali social le foto scattate dall'ospedale. "Cari amici - ha scritto -, vi chiedo perdono se non rispondo ai vostri messaggi, purtroppo sono in rianimazione, con le complicazioni ai polmoni. Vi ringrazio per vostra pazienza, appena mi riprendo, risponderò a tutti, come ho sempre fatto. Un forte abbraccio". Numerosi i messaggi di solidarietà in risposta al post.

Le complicazioni sarebbero dovute al covid. Lilin, quasi 42enne, in un'intervista pubblicata sul magazine 'Mow' a ottobre 2021, si era detto "totalmente contrario" all'adozione del green pass e, in merito al vaccino contro il covid, si era espresso così: "Sono di un pensiero abbastanza rispettoso nei confronti del vaccino, nella mia famiglia qualcuno se lo è fatto, però io non sono per l’obbligo. Se una persona non si sente di iniettarsi qualcosa che non è ancora stato sperimentato, ha diritto a non farlo".

Candidato alle comunali per un giorno

Nel mese di luglio 2021, per un giorno, Lilin (che a Milano è anche tatuatore) sembrava in procinto di candidarsi alle elezioni comunali di Milano nella lista di Europa Verde, fortemente voluto dalla coportavoce nazionale Eleonora Evi, che aveva sottolineato come Lilin fosse da tempo "portavoce di battaglie ambientaliste". L'ipotesi era però tramontata nel giro di un giorno, dopo aspre polemiche a sinistra causate dalla sua consolidata posizione filorussa e dalla sua partecipazione a iniziative di CasaPound.