Zona arancione rinforzata, la Regione: "Aperti asili nido, micro nidi e sezioni primavere"

L'ordinanza emanata da Regione Lombardia riguardo la zona arancione rafforzata per tutto il territorio prevede la chiusura di tutte le scuole in presenza da venerdì 5 marzo, ad eccezione degli Asili Nido, micro nidi e sezioni Primavere. Lo precisa una Nota della Direzione Generale dell'assessorato all'Istruzione di Regione Lombardia.

"Regione Lombardia - prosegue la nota - informa che il Ministero dell'Istruzione ha già dato indicazioni ai dirigenti scolastici affinché sia garantita la frequenza in presenza per gli studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione".

"Visti l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio e le peculiarità del contesto sociale ed economico e considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alle classi di età più giovani, è sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché nelle scuole dell’infanzia. Proseguono i servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi)" si leggeva nella nota diffusa da Palazzo Lombardia per informare sulla nuova misura.