Negozi chiusi, tram bloccati, corteo in via Torino: cento no green pass identificati

E' tornato il corteo no green pass a Milano, sabato 27 novembre, dopo due sabati di soli presidi fissi in Duomo. Ma è stato un corteo breve, lungo via Torino e fino alle Colonne di San Lorenzo, con tentativo di procedere lungo corso di Porta Ticinese stoppato dalle forze dell'ordine. La linea nazionale del Ministero dell'Interno prevede i soli presidi fissi se il percorso non è stato precedentemente comunicato e concordato.

Per il diciannovesimo sabato consecutivo di proteste contro il certificato verde, oltre al presidio preavvisato all'Arco della Pace con alcune centinaia di partecipanti, almeno in trecento si sono dati appuntamento dalle cinque in poi in piazza del Duomo. Il bilancio diramato dalla questura di Milano è di cento persone identificate, nove delle quali saranno denunciate per manifestazione non preavvisata, violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Alcuni saranno poi multati per il mancato uso di mascherine.

Tram bloccati, negozi chiusi

Durante il pomeriggio i momenti di concitazione maggiori si sono verificati proprio tra piazza del Duomo e via Torino. Prima con il sit-in in piazza, con i manifestanti circondati dalle forze dell'ordine in assetto anti sommossa. Poi quando circa duecento persone si sono dirette verso via Torino. Mentre poliziotti e carabinieri bloccavano l'accesso alla via, alcuni negozi hanno abbassato le saracinesche con i clienti all'interno, e i trami si sono fermati. Dopo il primo blocco, gli agenti e i militari hanno liberato l'incrocio per far transitare i tram e far riaprire gli esercizi commerciali; infine, il corteo è partito verso le Colonne di San Lorenzo.

Aggredì giornalisti, ora scaraventa uno giù dallo scooter

Ed era presente l'attivista di 62 anni, residente a Sesto San Giovanni, che venerdì 26 novembre era stato denunciato in quanto responsabile dell'aggressione a due giornalisti di La7 nel corso della manifestazione che si era tenuta il 13. Secondo quanto riferito dai carabinieri era lui a 'guidare', in piazza del Duomo, il primo nucleo di manifestanti che hanno tentato di avviare il corteo in via Torino.

Durante quelle fasi concitate, l'uomo ha 'superato' la barriera delle forze dell'ordine e prima ha bloccato un'auto in transito, poi uno scooter (scaraventando a terra l''uomo in sella). Poco dopo i carabinieri lo hanno perquisito e accompagnato alla caserma di via Moscova per denunciarlo: risponde di istigazione a delinquere, manifestazione non autorizzata e violenza privata aggravata.