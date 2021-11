I no green pass non si arrendono: l'idea di una manifestazione nazionale a Milano

Nessuna resa. Almeno sulla carta. Dopo i flop degli ultimi due sabati, quando i tentativi di corteo sono stati bloccati sul nascere e le manifestazioni non sono praticamente mai partite, i no green pass di Milano cercano di alzare il livello. L'ultima idea è organizzare sotto la Madonnina un appuntamento nazionale nella speranza di attirare in città attivisti non sono dalla Lombardia, ma anche dalle altre regioni d'Italia.

La "chiamata", come sempre, è partita dai gruppi Telegram con una locandina che invita "tutta Italia a Milano". L'evento - fissato per sabato 27 novembre, alle 17 - è stato già condiviso anche dal gruppo che riuniva il vecchio comitato no green pass meneghino, ormai disciolto, e da altre chat che da tempo soffiano sul vento delle proteste.

"Il corteo di Milano purtroppo è quasi spento dopo 16 settimane consecutive di cortei con immagini spaziali che hanno fatto il giro del mondo dando speranza a milioni di persone. Sabato 27 novembre tutta Italia a Milano in piazza del Duomo ore 17", si legge nel messaggio che invita alla "massima condivisione". E ancora: "Serve la massima partecipazione, indietreggiare sulla libertà di manifestare vuol dire rinunciare completamente alla propria dignità".

Ma in quanti raccoglieranno l'appello? È innegabile che dopo sedici weekend consecutivi durante i quali i no green pass hanno fatto il bello e cattivo tempo con cortei improvvisati, blocchi stradali e disagi al traffico, i manifestanti sembrano in chiara difficoltà. Negli ultimi due sabati, compreso ieri, i cordoni di poliziotti e carabinieri sono riusciti a bloccare tra piazza Fontana e Duomo tutti gli attivisti arrivati, al solito, in piazza Fontana evitando che si muovessero da lì.

Le nuove tecniche di intervento delle forze dell'ordine funzionano, anche perché - grazie alle direttive del Viminale - la Questura sembra avere più potere per impedire i cortei in caso di mancato preavviso, che praticamente mai è stato inoltrato alle autorità. Da qui la decisione dei no green pass di tentare la mossa a sorpresa della manifestazione nazionale a Milano, probabilmente con la speranza che la protesta prenda di nuovo forza. Sarà davvero così?

La locandina diffusa su Telegram