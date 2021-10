Assolombarda dice no ai tamponi gratis: "Non si possono premiare i no green pass"

"Non si può e non si deve premiare un atteggiamento di disobbedienza civile". Assolombarda, per bocca del vicepresidente Sergio Dompè, dice no ai tamponi gratis in azienda per i non vaccinati a poche ore dall'entrata in vigore del decreto che impone la certificazione verde per i dipendenti di tutte le aziende. A margine della presentazione del Cphl Worldwide, la fiera dell’industria farmaceutica che si terrà a Milano tra il 9 e l’11 novembre, Dompè - presidente della casa farmaceutica Dompè - non ha lasciato troppo spazio di manovra ai contestatori della "carta verde".

Tamponi gratis in azienda solo “se ci sono delle condizioni di fragilità, ma normalmente non si può e non si deve premiare un atteggiamento di disobbedienza civile. Perché questo è", la linea del numero due dell'associazione che riunisce le imprese lombarde.

“Non riusciamo a capire come ci sia un atteggiamento simile, pur avendo provato sulla pelle di milioni di italiani quello che può essere il peso della pandemia. Noi dobbiamo dare l’esempio di quello che deve essere il rispetto delle regole a tutela dei più deboli e delle persone che non si possono permettere il rischio di contrarre il Covid-19”, ha poi proseguito parlando come rappresentante della sua azienda.

“Quando c’è una legge che dice di andare in moto con il casco non ci sono i no casco”, ha proseguito Dompè. Commentando la scelta di alcune aziende di pagare i tamponi ai dipendenti senza vaccino anti covid, il numero due di Assolombarda ha detto: “Ognuno è libero di interpretare le regole come meglio ritiene, ma l’atteggiamento di Confindustria e della nostra associazione è che se ci sono condizioni di fragilità si può prendere in esame la cosa, se non ci sono no".