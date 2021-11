Aggredì giornalisti due sabati fa, getta per terra passante in scooter durante corteo

Si è ripresentato in piazza sabato 27 novembre l'uomo di sessantadue anni, militante del movimento no green pass, che, all'alba del 26, si era visto perquisita l'abitazione di Sesto San Giovanni dai carabinieri perché, durante il corteo del 13, aveva aggredito un giornalista ed un operatore di La7.

L'uomo è stato notato dai carabinieri del nucleo informativo mentre, tra piazza del Duomo e via Torino, aveva raccolto intorno a sé una cinquantina di manifestanti e tentava di far partire un corteo. In quei momenti concitati, le forze dell'ordine hanno bloccato il flusso. I tram si sono fermati e alcuni negozi hanno abbassato le saracinesche, con i clienti all'interno.

Il sessantaduenne è riuscito ad eludere il blocco degli agenti e dei militari, andando a bloccare un'automobile in transito e poi a scaraventare a terra un uomo in sella al suo scooter. In quel momento i carabinieri lo hanno bloccato, perquisito e portato alla caserma di via Moscova per poi denunciarlo. Risponde di istigazione a delinquere, manifestazione non autorizzata e violenza privata aggravata.

In casa il tirapugni e il manganello