Il blitz dei no vax alla scuola media: "I vostri genitori vi uccidono"

Hanno fermato dei ragazzini minorenni per 'convertirli' alle loro folli teorie no vax. L'episodio nei giorni scorsi davanti all'Istituto comprensivo 'De Andreis' nella via omonima, zona Forlanini, est di Milano. A denunciarlo una mamma, sconvolta dal comportamento degli autori del blitz.

Una decina di persone ha messo in scena un presidio appendendo manifesti con delle foto di presunte vittime dei vaccini. Non solo, i presenti si sono spinti oltre fermando i minori per dirgli falsità come "il vaccino fa male" e, addirittura, spaventandoli con frasi aghiaccianti sul fatto che i genitori a favore dei vaccini volessero ucciderli.

"16 motivi per dire no alle vaccinazioni pediatriche anti-covid", recitavano i volantini distribuiti dai no vax ai giovanissimi studenti, abituati a muoversi nella zona senza genitori. "Da cittadina e soprattutto da genitore di due minorenni mi preme condividere con la vostra redazione quanto è successo oggi - ci scrive una madre -. Ma le istituzioni non dovrebbero tutelare i cittadini e in modo particolare i minori? Due agenti in borghese e la nostra preside mi hanno comunicato che il presidio era autorizzato dalla questura". In realtà la manifestazione era stata sì autorizzata ma in via Piranesi, a un paio di centinaia di metri dalla scuola.

Non appena si sono accorti di quanto stava accadendo alcuni insegnanti e bidelli si sono precipitati fuori dalla scuola per proteggere i ragazzini fino all'arrivo delle famiglie. Dopo lo sconcertante episodio, i genitori del De Andreis hanno presentato un esposto in prefettura e, per conoscenza anche a sindaco, vicesindaco e assessore alla sicurezza del Comune di Milano.