Venerdì partiranno le inoculazioni di Novavax a Milano e in Lombardia

A Milano e in Lombardia inizieranno venerdì le somministrazioni del vaccino Novavax, il primo preparato anti-Covid a base di proteine autorizzato in Unione Europea. Lo ha detto l'assessore al Welfare, Letizia Moratti, a margine della sua visita alla nuova area ambulatoriale dell'Ospedale Gaetano Pini di Milano nel pomeriggio di mercoledì 23 febbraio.

La direzione generale welfare precisa che il vaccino "sarà utilizzato per tutte le prime dosi over 18 anni fino ad esaurimento delle scorte, riservando il 50% di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima".

"Mi auguro - ha commentato la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti - che questo vaccino, con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda".

Perché questo vaccino è diverso dagli altri

Si tratta di un vaccino composto da "frammenti proteici" del virus, "cioè – ha spiegato a Today il professor Claudio Mastroianni, Presidente Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) -, per indurre la risposta del sistema immunitario dell’organismo, usa una versione prodotta in laboratorio (ingegneria genetica) della proteina Spike di Sars-Cov-2 combinata con nanoparticelle che assomigliano alla struttura del coronavirus ma che non possono replicarsi una volta introdotte nell’organismo. Si basa, quindi, su una tecnologia completamente diversa sia da quella dei vaccini a mrna (Pfizer e Moderna) sia da quella dei vaccini a vettore virale (Astrazeneca e Johnson&Johnson). Da questi, però, si differenzia per il meccanismo d’azione, ma non per l’efficacia che, come hanno dimostrato gli studi, raggiunge il 90% dopo due somministrazioni".

I centri vaccinali in cui verrà somministrato