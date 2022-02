Il vaccino Novavax 'riservato' a chi ancora non ha fatto la prima dose?

Nessuna corsia preferenziale. Nessuna scelta preventiva. La giunta di regione Lombardia, a voto segreto, nelle scorse ore ha bocciato una mozione del Movimento cinque stelle che chiedeva che il nuovo vaccino anti covid Novavax venisse destinato "a chi deve ancora fare la prima dose".

La proposta, ha spiegato Marco Fumagalli, che aveva anche chiesto di indicare i centri vaccinali in cui Novavax sarà disponibile, era "per andare incontro a chi è ancora scettico sui vaccini a mRna". Già a fine gennaio il grillino aveva chiarito la sua teoria sul tema: "Ho chiesto a regione Lombardia se ha intenzione di procedere nello stesso modo di regione Lazio e di utilizzare un sistema di prenotazione apposito per tale vaccino considerato alternativo a quelli fino ad ora impiegati. La disponibilità - aveva sottolineato - dovrebbe garantire una soluzione più congeniale per gli scettici e favorire l’obbligo vaccinale con un tipo ritenuto meno invasivo".

La giunta del Pirellone, però, ha detto no alla proposta del grillino e il sottosegretario regionale Fabrizio Turba ha rimarcato che la Lombardia si atterrà alle indicazioni che arriveranno dal ministero della salute per l'individuazione del target.

Nelle scorse settimane, annunciando l'arrivo di Novavax in Lombardia per i primi di febbraio, era stato il coordinatore per la campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, a spegnere sul nascere ogni possibile idea di scelta sul vaccino. "Si potrà essere vaccinati con Pfizer, Moderna oppure con il nuovo vaccino che verrà messo a disposizione", aveva rimarcato, ribadendo che non bisogna pensare "che non ci si vaccina oggi in attesa di poter utilizzare il vaccino che arriverà domani perché questo il Lombardia non sarà possibile. Siamo tutti uguali - aveva concluso il consulente del Pirellone -, i vaccini sono tutti uguali".