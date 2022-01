Galli: "Osservo con attenzione la nuova variante Ihu"

"Osservo con curiosità e attenzione la nuova variante Ihu, sequenziata in Francia" di cui al momento non è possibile prevedere l'evoluzione. "Può essere una delle tante che nascono e muoiono senza creare molti problemi o, che al contrario, preoccuperà".

Massimo Galli, già primario di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano parla della nuova variante. La soluzione, aggiunge Galli, "è sempre la stessa: finché non vacciniamo a fondo il mondo, anche l'Africa, e se non cominciamo a sviluppare capacità tecnologiche da consentire di avere combinazioni vaccinali in grado di essere rapidamente aggiornate rispetto alle varianti che emergono, questo virus non si ferma".

Galli in giornata ha rivelato in diretta a Mattino 5 di essere positivo al covid. "Verosimilmente il 31 dicembre o qualche giorno prima qualcuno mi ha passato omicron, nonostante sia in pensione, nonostante abbia condotto in quest'ultimo periodo una vita ritiratissima vedendo pochissime persone", ha raccontato.

"Nel periodo tra Natale e Capodanno gli unici pazienti di cui mi sono occupato li ho sentiti per telefono e per mail, non li ho visti. Ho visto pochissime persone e, a livello conviviale, senza mascherina, le posso contare: una dozzina in tutto e mai tutte assieme. Questa la dice lunga su quanto sia capace questa variante. La mia è certamente omicron, sequenziata in laboratorio", ha spiegato.

"Sembra ironico - aggiunge - che in due anni di attività intensa, avendo visto malati per mesi ogni giorno in situazioni talvolta non del tutto di sicurezza e di contenimento, non mi sono beccato niente. Ho preso omicron ora, da pensionato, che non fa alcuna mondanità e segue tutte le cautele possibili".