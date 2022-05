Le parole di Pregliasco sulle nuove regole per la mascherina

Dal punto di vista scientifico, considerato che "il virus Sars-CoV-2 sta circolando" e lo fa nel settore pubblico così come in quello privato, "sicuramente il problema" di proteggersi da Covid-19 negli ambienti di lavoro "c'è", e "l'esigenza di mantenere le mascherine e le altre misure di cautela" quando consigliate "esiste sia per il pubblico sia per il privato".

Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, fa questa premessa commentando all'Adnkronos Salute le differenze nelle indicazioni sul dispositivo di protezione individuale negli ambienti lavorativi: mascherina raccomandata nel pubblico, ancora obbligatoria nel privato.

"Nel privato - ragiona l'esperto - si è scelta una linea più conservativa per le responsabilità legate alla legge 81 del 2008, relativa alla sicurezza sul lavoro". Una normativa che "vale anche nel pubblico, il quale però ha deciso con propria disposizione alcuni elementi di buon senso" e quindi di raccomandazione.

"Sarebbero applicabili anche nel privato ma, stante la decisione del pubblico di dire 'raccomandiamo la mascherina', i privati hanno optato appunto per una posizione più conservativa", e dunque per il mantenimento dell'obbligo ancora per un po', "anche per riuscire a garantire un approccio uniforme nelle diverse aziende. Una standardizzazione dell'indicazione, in senso più protettivo, offre infatti più tutele - precisa il virologo - perché in caso di infezione un dipendente o un suo familiare potrebbe contestare al datore di lavoro di non avere garantito la sicurezza".