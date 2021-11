Scatta l'obbligo di mascherine all'aperto in centro

Sabato 27 novembre è la giornata in cui, a Milano, torna l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto dalle 10 alle 22 per combattere la pandemia covid. Una situazione ben diversa da quella del 2020, quando a novembre l'Italia era piombata nelle zone colorate e, proprio il 27, la Lombardia passava da zona rossa a zona arancione. Ma l'aumento costante dei contagi preoccupa le autorità che quindi hanno stabilito una piccola 'stretta' in vigore proprio dal 27 novembre 2021, e fino al 31 dicembre, con l'obiettivo di salvaguardare il periodo natalizio ed evitare ulteriori chiusure. Soprattutto si vuol scongiurare il passaggio in zona gialla.

La misura è stata concordata al tavolo del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal prefetto Renato Saccone che, successivamente, ha inviato una lettera a tutti i sindaci della Città metropolitana di Milano per invitarli a firmare ordinanze di obbligo della mascherina all'aperto nelle vie in cui si prevede un maggiore assembramento (shopping, mercatini di Natale e così via).

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha firmato l'ordinanza giovedì 25 imitato anche dal suo collega di Bergamo Giorgio Gori. Altre città italiane, da Padova a Roma, hanno fatto o stanno pensando di fare lo stesso. "Credo - ha detto Sala - che sia qualcosa di necessario in questo momento, ma che alla fine non penalizza nessuno. Non è che sia un grande sacrificio: siamo tutti abituati, ma in questo momento la prudenza deve tornare ad essere forte".

Dove sarà obbligatorio indossare la mascherina a Milano?

Le vie interessate dal provvedimento sono piazza Castello, largo Cairoli, via Dante, piazza Cordusio, via Orefici, via e piazza Mercanti, piazza del Duomo, Galleria e corso Vittorio Emanuele II e piazza San Babila. Da sabato 27 e fino al 31 dicembre non sarà possibile girare senza la protezione della mascherina, dalle 10 alle 22, nonostante la zona bianca.

Il centro di Milano è tipicamente attrattivo di numerose persone nel periodo natalizio, anche per la presenza del mercatino di Natale in piazza del Duomo (dal primo dicembre al 6 gennaio) e della fiera degli Oh Bej! Oh Bej! intorno al Castello Sforzesco (dal 5 all'8 dicembre). Ancora aperta la possibilità di contingentare gli ingressi in Galleria Vittorio Emanuele II nei momenti di maggiore afflusso; ed è stato già escluso il 'concertone' di capodanno in piazza del Duomo per la serata del 31 dicembre, anche se è allo studio un altro evento che possa fare festeggiare i milanesi l'inizio dell'anno nuovo senza creare 'inutili' assembramenti di persone.

Le multe per chi non indossa la mascherina

La sanzione 'base' per chi viene pizzicato dalle autorità senza la necessaria mascherina sarà di 400 euro, se pagata entro sessanta giorni, o di 280 euro se invece pagata entro cinque giorni. Oltre i sessanta giorni la sanzione può arrivare a tremila euro.

Leggi le notizie su MilanoToday.it.