I consiglieri di Milano che vogliono cancellare l'obbligo di tampone per entrare in Italia

Consiglieri meneghini vs governo. Giovedì, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino ha infatti presentato un ordine del giorno "per impegnare il sindaco Sala e la giunta a chiedere l’immediato ritiro" dell'ordinanza del ministro Speranza. Il riferimento è all'ultimo provvedimento del titolare del ministero della Salute che prevede "l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea" e "per i non vaccinati la quarantena di 5 giorni" in aggiunta al tampone.

Il documento dell'opposizione, che vede come firmatari i consiglieri Chiara Valcepina e Francesco Rocca, chiede anche al primo cittadino di "prevedere immediate misure di sostegno comunale per le aziende del turismo colpite da queste restrizioni".

"Come già denunciato dalle associazioni di categoria, l’ordinanza del ministro Speranza è una mannaia sul turismo, che anche a Milano ha conosciuto drastici cali in seguito alla pandemia: è nostro dovere intervenire per tutelare uno dei più importanti settori economici della nostra città", ha rimarcato la Valcepina.

“Mi auguro che la nostra voce sia ascoltata in consiglio comunale: è una battaglia trasversale che serve a difendere il lavoro e l’economia di una Milano già pesantemente danneggiata nell’ultimo anno e mezzo. Non possiamo - ha ribadito Rocca - ignorare gli effetti devastanti che questo decreto avrà su famiglie e imprese".