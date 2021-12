Mini quarantena e obbligo vaccinale, cosa ne pensa il ministero della Salute?

"L'obbligo vaccinale, con i numeri che abbiamo oggi, credo innalzerebbe di poco la percentuale delle persone vaccinate. Vedo molto meglio un utilizzo del green pass rafforzato e un utilizzo del green pass base, ovviamente diviso per attività. Come stiamo facendo, peraltro" commenta il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 'Mattino cinque news' su Canale 5. "Credo che sia stata la scelta migliore", ha proseguito Sileri.

"Negli ultimi giorni si è parlato della Germania e la Germania ha dovuto bloccare la quarta ondata di delta con delle misure molto forti che invece noi abbiamo diluito nel tempo, grazie al green pass. La Germania ha ritardato l'inizio di omicron, infatti i dati sono molto più bassi, ma vedrete che senza dubbio saliranno anche da loro. Ci sono ancora 250-300 decessi al giorno, purtroppo, con le terapie intensive che si stanno progressivamente svuotando ma le hanno avute davvero piene nelle settimane scorso. Il green pass credo sia la soluzione migliore rispetto a un obbligo".

Ridurre la quarantena

Sulla questione della riduzione della quarantena per i vaccinati dopo un contatto con un positivo, "aspettiamo il Cts, ogni scelta deve avere un'evidenza scientifica e i dati che possano mettere in sicurezza il Paese. La omicron è molto più rapida non solo come numero di contagi ma anche nel suo ciclo all'interno dell'organismo, quindi è sensato ridurre la quarantena e l'isolamento. Oggi si fa molta confusione quando si dice riduciamo, attenzione dividiamolo per categorie: c'è chi è positivo e deve fare l'isolamento, poi si può essere asintomatici e sintomatici, invece un contatto stretto deve andare in quarantena. L'ideale sarebbe, sulla base dell'evidenza scientifica, ridurre entrambe ma in maniera che possa essere sicuro per la popolazione". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di 'Mattino Cinque news' su Canale 5.

"Negli Usa i Cdc hanno deciso che si può ridurre l'isolamento a 5 giorni ma solo per i positivi asintomatici. Mentre le quarantene si può procedere per primi con chi ha completato il ciclo vaccinale con le tre dosi", ha aggiunto Sileri.