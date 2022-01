Al liceo Berchet didattica a distanza solo dal decimo giorno di quarantena

Lezioni a distanza per gli studenti positivi al covid? Sì, ma soltanto dopo dieci giorni di quarantena. Sembra pazzesco ed invece è ciò che accade in più d'una scuola. Tra queste il liceo classico Berchet di Milano, in via della Commenda, dove la didattica a distanza viene immediatamente attivata soltanto se l'intera classe è stata posta in quarantena. Per i singoli studenti in isolamento parte invece dal decimo giorno di assenza.

E' il frutto di una decisione del collegio docenti del 23 novembre 2021 che, a partire da una nobile motivazione (l'idea che le lezioni in presenza siano più efficaci), produce un risultato capovolto: allo studente positivo al covid, che magari è pure asintomatico e quindi sta bene, vengono negate le lezioni nonostante il mezzo tecnico ormai esista.

Così gli studenti del liceo hanno organizzato un'occupazione lampo di due ore, giovedì 20 gennaio, con alta adesione, e soprattutto hanno consegnato al preside una petizione firmata da ben 717 studenti su 980. Maggioranza schiacciante. "A tutti gli studenti in possesso di un certificato di positività o un obbligo di quarantena deve essere permesso di seguire le lezioni da casa, dal pirmo giorno", si legge sulle pagine social del collettivo Berchet.

Il preside, ricevuta la petizione, ha fatto sapere che, al collegio docenti del 25 gennaio, si discuterà proprio del cambiamento di questa regola interna. Il dirigente della scuola ha definito "ragionevole" la richiesta degli studenti. Vedremo se la maggioranza del collegio lo sarà altrettanto.