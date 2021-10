Oggi i colori delle regioni, i dati della Lombardia

La Lombardia vede ancora bianco. Oggi, venerdì 15 ottobre, è attiso il classico monitoraggio dell'istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia, i cui dati guideranno poi il ministero della salute nella scelta delle zone per le regioni.

La Lombardia, in zona bianca dal 14 giugno consecutivamente, arriva all'appuntamento serena e non corre rischi di cambio colore. Con uno degli ultimi decreti, il governo guidato dal premier Mario Draghi ha ridisegnato i parametri per i cambi di fascia di rischio e adesso per passare dal bianco al giallo è necessario che ci sia un'incidenza settimanale superiore ai 50 casi per 100mila abitanti - prima unica condizione prevista -, oltre che un tasso di occupazione al 10% per le terapie intensive covid e al 15% per i reparti ordinari.

Milano e gli altri capoluoghi lombardi sono fortunatamente lontani da questa condizioni. E dati alla mano la Lombardia non corre rischi. Stando all'ultimo bollettino diffuso giovedì pomeriggio dal Pirellone, i ricoveri in terapia intensiva sono a quota 54, mentre nei reparti ordinari sono 300 i posti letto occupati. Ottima, e costante, anche la percentuale dei tamponi positivi su quelli effettuati, che da giorni è costantemente sotto l'1%.