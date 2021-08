Oggi il report Iss per i colori delle regioni: la Lombardia allontana lo spauracchio zona gialla

Bianca è, bianca sarà. La Lombardia scaccia con decisione lo spauracchio zona gialla che sta spaventando altre regioni italiane e si appresta a vivere un'altra settimana in zona bianca conquistata lo scorso 14 giugno, dopo mesi di sacrifici e restrizioni.

Oggi, venerdì 13 agosto, arriverà il classico report dell'istituto superiore di sanità sulla diffusione dell'epidemia di covid in Italia che guiderà poi il ministero della salute nella scelta delle varie fasce di rischio.

La Lombardia non corre alcun pericolo di cambiare colore e tutta Italia - anche Sardegna, Calabria e Sicilia, le più in bilico - dovrebbe restare bianca. L'ultimo decreto del governo guidato dal premier Mario Draghi ha ridisegnato i parametri per i cambi di fascia di rischio e adesso per passare dal bianco al giallo è necessario che ci sia un'incidenza settimanale superiore ai 50 casi per 100mila abitanti - prima unica condizione prevista - oltre che un tasso di occupazione al 10% per le terapie intensive covid e al 15% per i reparti ordinari. Proprio questa novità permetterà a tutte le regioni della Penisola di continuare ad essere inserite nella fascia senza restrizioni e divieti.

La situazione in Lombardia

Che anche in Lombardia l'epidemia abbia avuto una nuova accelerazione - spinta soprattutto dalla variante Delta - è innegabile, ma per ora la situazione sembra sotto controllo, soprattutto per i numeri che arrivano dagli ospedali.

Il rapporto tra casi testati e positivi è salito al 2%, ma fortunatamente i ricoveri "tengono". La situazione fotografata dal bollettino di ieri, giovedì 12 agosto, è chiara: 37 posti letto occupati nelle terapie intensive, 292 nei reparti ordinari. Numeri che chiaramente meritano attenzione, ma che ancora non fanno suonare l'allarme.

E sul tema "zona bianca zona gialla" nelle scorse ore si è espressa anche l'assessore al welfare, Letizia Moratti, tranquillizzando tutti. "Tutte le regioni italiane sono al momento valutate con uno stato di rischio basso e categorizzate in zona bianca, anche in virtù del fatto che c’è stato un cambio della modalità di valutazione degli indicatori. La sola incidenza sopra la soglia di 50/100.000 non è più sufficiente. La valutazione della scorsa settimana emersa dalla cabina di regia evidenzia come la Lombardia, anche con i parametri precedenti che prendevano in considerazione l’incidenza, non avrebbe cambiato colore a differenza di altre 11 regioni italiane", le sue parole. Per la Lombardia alle porte c'è quindi un'altra settimana in bianco.