Oggi si decidono i colori delle regioni, la Lombardia resta bianca?

È il giorno dei colori. Oggi, venerdì 3 settembre, sarà pubblicato il report dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia, i cui dati guideranno poi il ministero della salute nella scelta delle fasce di rischio per le regioni della Penisola. Una Penisola che non è più tutta bianca - la Sicilia da inizio settimana è in zona gialla e altre rischiano dai prossimi giorni -, ma soprattutto una Penisola in cui i contagi e i ricoveri hanno ricominciato a correre.

La Lombardia, salvo sorprese al momento impronosticabili, dovrebbe comunque restare in zona bianca perché i dati sono rassicuranti. L'ultimo decreto del governo guidato dal premier Mario Draghi ha ridisegnato i parametri per i cambi di fascia di rischio e adesso per passare dal bianco al giallo è necessario che ci sia un'incidenza settimanale superiore ai 50 casi per 100mila abitanti - prima unica condizione prevista -, oltre che un tasso di occupazione al 10% per le terapie intensive covid e al 15% per i reparti ordinari. Milano e gli altri capoluoghi lombardi sono fortunatamente lontani da questa condizioni.

L'ultimo bollettino di giovedì 2 settembre diffuso dal Pirellone fotografa una situazione abbastanza serena: il tasso di positività dei tamponi è attorno all'1%, i ricoveri nelle terapie intensive sono a quota 50 - anche se in lieve aumento - e nei reaprti ordinari ci sono 348 posti letto occupati. I numeri, insomma, sono lontani da quelli critici e la Lombardia - che è in bianco dal 14 giugno - a meno di scossoni nei dati dai reparti ordinari e dalle terapie intensive resterà bianca almeno fino a metà settembre inoltrato.

E proprio sul tema ricoveri nelle scorse ore è intervenuta l'assessore al welfare regionale, Letizia Moratti. "Nelle terapie intensive della Lombardia non ci sono persone vaccinate, ci sono non vaccinati, la notizia è questa e questo dovrebbe essere sufficiente a convincere gli indecisi", ha detto la numero due del Pirellone, cercando - ancora una volta - di convincere anche gli indecisi dell'importanza della vaccinazione. Un gesto fondamentale anche per restare nella fascia di rischio con zero restrizioni.

Il bollettino del 2 settembre