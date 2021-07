Nelle ultime 24 ore in Lombardia non ci sono stati morti per covid

Zero, il numero più bello. In Lombardia nelle ultime 24 non ci sono stati morti per covid. Ad annunciarlo, con comprensibile emozione, è stato il presidente Attilio Fontana: "Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire", ha esultato.

“Colgo, ancora una volta - ha concluso Fontana - l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'assessore al welfare, Letizia Moratti. "Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre - ha scritto sul suo profilo Twitter -. Allora l’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale".

Un'altra ottima notizia era arrivata giovedì, quando - per la prima volta da tempo - i posti letto occupati nelle terapie intensive erano scesi sotto la quota simbolica dei cinquanta. I reparti ordinari, stando all'ultimo bollettino arrivato, ospitano invece ancora 201 positivi al covid.