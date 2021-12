Boom di contagi in Lombardia. Regione: "Il 40% dei nuovi contagi è causato da Omicron"

Il 40% dei nuovi casi di covid registrati in Lombardia sarebbero causati dalla variante Omicron. La stima, elaborata dalla direzione Welfare della Regione, è stata resa nota nel pomeriggio di giovedì 23 dicembre. Secondo quanto anticipato nelle ultime 24 ore i nuovi contagi in Lombardia sono stati poco meno di 13mila (12.995, secondo quanto trapelato); si tratta del numero più alto registrato da inizio della pandemia. I casi sono emersi analizzando 205.847 tamponi; il tasso di positività è pari al 5,7%.

Al momento, però, i ricoverati con Omicron in tutta la Regione sarebbero solo 6, nessuno dei quali in terapia intensiva. In tutte le province lombarde, tranne quella di Sondrio, la variante Delta ha soppiantato l’Alpha e rimane quella più diffusa.

Pregliasco: "La notte è ancora lunga"

"Noi dobbiamo scavallare la nottata, e la nottata è lunga almeno tutto l'inverno". Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano commentando il calo rapido dei contagi Covid registrato in Sudafrica dopo l'arrivo del primo caldo. "È sperabile che questo accada anche da noi - dice il virologo - sicuramente anche il clima aiuta". Dovremo quindi attendere l'estate? "Ma no, diciamo la primavera", conclude ottimista.