Gli open day per i vaccini a Milano: giorni, orari e ospedali

Porte aperte ai bimbi. Sabato 5 e domenica 6 febbraio in diversi centri vaccinali di Milano e dell'hinterland saranno organizzati open day riservati ai più piccoli che ancora non hanno ricevuto la loro dose del vaccino anti covid.

Nel weekend, infatti, i bimbi dai 5 agli 11 anni potranno accedere agli hub senza prenotazione. Sabato saranno aperti il centro vaccinale di Niguarda, dalle 9 alle 17, l'ospedale di Sesto San Giovanni, dalle 8 alle 20, e l'hub allestito nell'ex Filanda di Cernusco, dalle 8 alle 16. Il giorno seguente open day nelle stesse strutture, con gli stessi orari, e nel centro vaccinale Move in di Cerro Maggiore, dalle 8 alle 14.

"Oltre alle linee già attivate per i cittadini prenotati, saranno allestiti percorsi dedicati per i bambini che si presentano in accesso libero", hanno assicurato da Ats, segnalando che "i genitori, i tutori e gli accompagnatori con delega dovranno portare con sé un documento di riconoscimento con foto e la tessera sanitaria del bambino".

E proprio sul tema vaccini la Lombardia ha già fatto segnare un record. "Con 23 milioni di vaccini anti covid somministrati, e con una media di 225 dosi ogni 100 abitanti, la Lombardia è prima in Europa. Dati certificati da enti terzi e internazionali indicano come la Lombardia abbia superato il Regno Unito, Israele, Danimarca, Portogallo e tutti i paesi indicati come i più virtuosi. Dunque, non solo siamo la locomotiva d'Italia nella campagna vaccinale, ma abbiamo dato prova a livello europeo di grande organizzazione, capacità ed efficienza", ha esultato giovedì Guido Bertolaso che, proprio un anno fa, assumeva l'incarico di coordinatore della campagna vaccinale lombarda.

"Nel mese di gennaio, che si è appena chiuso - ha spiegato - in Lombardia si sono vaccinate circa 3 milioni di persone. Questo è stato possibile grazie alla grande disponibilità del personale medico e infermieristico, degli amministrativi, di Ats e Asst, della Direzione Generale Welfare, della Protezione Civile regionale, dei volontari, dei sindaci che hanno saputo fare squadra e di Poste Italiane. Si parla tanto in questi giorni di orchestra, ma l'orchestra lombarda nell'ultimo anno ha suonato una sinfonia meravigliosa".

"Per quello che mi riguarda - ha concluso Bertolaso - sono grato ad Attilio Fontana e Letizia Moratti per avermi dato il privilegio di lavorare, perché di privilegio si tratta. Io sono a disposizione di Regione Lombardia e del nostro Paese. Ora, stiamo vaccinando anche in Africa, sarà una lotta dura e lunga".