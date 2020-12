Coronavirus, a Milano i negozi potrebbero aprire dopo le 10.15 per evitare folla sui mezzi

Purtroppo finora è stato abbastanza inevitabile. Ogni mattina sui mezzi Atm, specialmente sulle linee della metropolitana, le persone si ritrovano nella condizione di non poter rispettare il metro di distanza tra loro e gli altri passeggeri. Assembramenti - in teoria vietati - ma quasi del tutto 'obbligatori' negli orari di punta. Bene, dopo le festività il Comune di Milano vuole ulteriormente provare a spalmare gli orari e le aperture delle attività per evitare l'intasamento dei mezzi.

Dal 7 gennaio i negozi a Milano apriranno alle 10.15. A dirlo è il sindaco della città, Beppe Sala, intervistato da SkyTg24. «Siamo orientati a organizzare ciò che sarà a partire dal 7 di gennaio», ha detto Sala annunciando l’apertura dei negozi spostata alle 10.15. Per quanto riguarda la scuola, l’obiettivo è portare la presenza in classe «al 75%: una parte delle classi entrerà alle 8, una parte alle 9.30», ha detto Sala.

Atm, appello ai viaggiatori: uscite dopo le 9.30

Anche Atm aveva chiesto aiuto ai cittadini. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico meneghino, chiamata a fare i conti con il limite di riempimento dei propri mezzi al 50%. Per questo ha lanciato una sorta di campagna di comunicazione per "invitare" i viaggiatori a scegliere orari diversi da quelli di punta.

Con un tweet pubblicato mercoledì sera, poi seguito giovedì mattina da un messaggio sull'app - con tanto di notifica - e sul sito ufficiale, l'azienda di Foro Bonaparte si è rivolta direttamente ai propri clienti. "Nei giorni feriali, se potete, viaggiate dopo le 9:30 del mattino: i mezzi restano comunque frequenti e c’è più spazio", si legge nell'avviso.

"Nonostante il servizio a regime rafforzato che stiamo offrendo, il limite di riempimento dei mezzi al 50% riduce gli spazi. Nelle ore di punta considerate ingressi scaglionati nelle stazioni del metrò, possibili blocchi ai tornelli e maggiori attese prima di poter salire a bordo di treni, bus, tram e filobus", hanno spiegato da Atm, riferendosi al blocco dei tornelli nelle stazioni - che scatta in automatico al raggiungimento della soglia di riempimento massimo - o all'impossibilità di salire sui mezzi di superficie se troppo pieni.

"Se viaggiate in metrò, considerate orari alternativi a partire da quelli meno frequentati", ha ribadito la società nella sua comunicazione. E poi, in conclusione, un punto su cui Atm si è sempre spesa molto: "Ricordatevi di indossare sempre bene la mascherina, è un obbligo

Negozi e saldi: la strategia per eviare assembramenti

Una scelta importante, quella del posticipare le aperture dei negozi, proprio perché in quei giorni, il 5 gennaio, iniziano i saldi in Lombardia. Anche se già nei 30 giorni precedenti i negozi potranno applicare promozioni su decisione della Giunta Regionale, come comunicato da Palazzo Lombardia, per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Le attività di commercio al dettaglio, infatti, hanno subito una notevole diminuzione delle vendite, anche successivamente alla riapertura delle attività e, pertanto, si è ritenuto opportuno, come già deliberato per i 'Saldi estivi 2020', eliminare vincoli legati alla determinazione dei prezzi dei prodotti soggetti a saldo, al fine di favorire la ripartenza del commercio.

«Per la grande crisi che stiamo attraversando - ha osservato l'assessore Mattinzoli - trovare sintesi e soluzioni che possano accontentare tutti non è facile. In questo caso, credo si possa affermare, ci sia stata unanimità. Anche l'abolizione del divieto delle promozioni nei 30 giorni precedenti è la scelta giusta, perché flessibile e rispondente alle diverse necessità». L'idea del comune di Milano potrebbe essere la chiave giusta per evitare assembramenti sui mezzi.