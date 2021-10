A Milano pochi contagi nelle scuole ma per prudenza restano gli ingressi scaglionati

Meno di cinquecento studenti in quarantena su oltre centotrentamila in tutto il territorio della città metropolitana di Milano. Tuttavia, per cautela, si procede con gli ingressi scaglionati in due fasce orarie, per continuare a non appesantire troppo i mezzi pubblici. E' quanto emerge da una nota diramata dalla prefettura milanese, in seguito al consueto incontro della conferenza permanente sul raccordo tra l'orario scolastico e il trasporto pubblico locale, per fare il punto della situazione.

E il punto pare positivo, se solo si pensa che, a fine ottobre dell'anno scorso, i casi esplodevano (anche a scuola, dove la didattica a distanza si moltiplicava). Le classi coinvolte dalla quarantena sono ora appena quindici nelle scuole secondarie di secondo grado. La grande adesione alla campagna vaccinale anche da parte dei giovanissimi è sicuramente una delle ragioni del contenimento di contagi nelle scuole superiori: nella fascia 12-19 anni, in Lombardia, ha completato il ciclo vaccinale il 72,60% (dato aggiornato al 25 ottobre).

Si è comunque deciso di proseguire con lo scaglionamento degli ingressi a scuola in due distinte fasce orarie. Questo per cautela, per evitare che il trasporto pubblico subisca una eccessiva pressione. Anche perché, per altre ragioni, è stato già segnalato un aumento progressivo del suo uso: fiere, eventi, abbandono di smart working le ragioni principali.

Il prossimo appuntamento della conferenza è per metà dicembre. L'obiettivo è arrivare comunque il prima possibile (magari dall'inizio del 2022) all'orario unico di ingresso a scuola.