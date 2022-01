Ricoveri, da oggi la regione distingue i malati covid dai positivi

Da oggi, venerdì 14 gennaio, la Lombardia è in grado di distinguere quanti pazienti vengono ricoverati negli ospedali per una patologia Covid-dipendente (polmoniti e gravi insufficienze respiratorie) e quali, invece, accedono alle strutture sanitarie per altre patologie e poi vengono trovati positivi al tampone pre-ricovero.

La distinzione, hanno spiegato dalla Regione, ha un solo obiettivo: "dare una rappresentazione più realistica e oggettiva della pressione sugli ospedali causata dal Covid". C'è anche da dire che in questi giorni la Lombardia ha quasi raggiunto i dati da zona arancione. Per passare nella fascia di rischio superiore - stando a quanto deciso dall'esecutivo a luglio 2021 - servono un'incidenza superiore ai 150 casi per ogni 100mila abitanti e un riempimento oltre il 30% dei reparti ordinari e del 20% per le terapie intensive. I primi due indicatori sono stati superati: l'incidenza è totalmente fuori controllo e il tasso di occupazione dei reparti ordinari è poco oltre la soglia del 30%. L'unico parametro che per il momento sta tenendo lontana la zona arancione è quello relativo alle terapie intensive.

Nella giornata di oggi, inoltre, riaprono i primi posti letto all'interno dei padiglioni di Fiera Milano-City, struttura che era stata messa in stand-by a giugno. L'operazione servirà per alleviare il carico di lavoro sulle altre strutture sanitarie che nel frattempo hanno rinviato gli interventi programmati.

La proposta della Lombardia per distinguere i casi di covid negli ospedali, comunque, verrà valutata nella giornata odierna. Inizialmente il nuovo "metodo di calcolo" era stato accolto favorevolmente da una parte degli esperti del Comitato tecnico scientifico (Cts) mentre la stessa procedura aveva mandato su tutte le furie l'Istituto superiore di sanità. L'Iss, nel dettaglio, teme che i nuovi numeri portino a sottovalutare l'epidemia in una fase in cui il virus circola ancora fuori controllo, soprattutto in determinate zone d'Italia.