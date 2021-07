Quei milanesi "irriducibili" che non si sono ancora vaccinati

A Milano la percentuale di over 60 non vaccinati più alta della regione

Non si sono prenotati. Non hanno mai raggiunto uno dei tanti hub allestiti in città. E, inevitabilmente, non hanno mai ricevuto la loro dose. Sono i milanesi over 60 "irriducibili" che a metà luglio ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale anti covid 19.

I numeri non mentono: quella della Madonnina è la città con la copertura più bassa in una fascia d'età che è comunque considerata a rischio, ancora di più dopo la diffusione - veloce e implacabile - della variante Delta, ormai dominante in tutta la regione. Se in Lombardia la media regionale di over 60 vaccinati è dell'86,4%, a Milano la percentuale crolla infatti all'81,4, con ben cinque punti in meno. Che tradotto in cifre assolute significa ben 78mila donne e uomini con più di 60 anni che non sono ancora "coperti" da una possibile positività.

Da giorni il Pirellone sta spingendo, quasi martellando, affinché quanti più over 60 decidano di "piegarsi" e sottoporsi alla vaccinazione. Anche, e soprattutto, per questo dal prossimo 22 luglio in città saranno presenti delle "unità mobili", dei camper, che somministreranno ai 60enni il siero mono dose Johnson e Johnson senza bisogno di prenotazione. A chiunque lo vorrà, basterà presentarsi nei giorni e luoghi indicati per ricevere il vaccino.

Dalla regione hanno più volte sottolineato che l'obiettivo è "facilitare e incentivare a vaccinarsi il numero più elevato possibile". Letizia Moratti, assessore al welfare e vicepresidente del Pirellone, ha ribadito di continuo il suo auspicio che "siano davvero in tanti ad aderire".

Il calendario dei camper con i vaccini

Questo il calendario delle vaccinazioni, con data, municipio e centri di riferimento:

- 22 luglio, Municipio 2: 'Villa Finzi' via Sant'Erlembaldo 4; 'Cascina S. Paolo' via Trasimeno 41;

- 23 luglio, Municipio 8: 'Aldini' via Aldini 72; 'Pascarella' via Satta 23;

- 24 luglio, Municipio 5: 'Ritrovo 15' via De Andrè 9; 'Cascina Ronchettino' via Saponaro 34;

- 26 luglio, Municipio 7: 'Associazione C. Poma' via C. Mario 18; 'Il Monastero' via A. Da Baggio 54;

- 27 luglio, Municipio 9: 'Villa Taverna' via Brivio 4; -'Cassina Anna' via S. Arnaldo 17;

- 28 luglio, Municipio 4: 'Acquabella' via Don Carlo S. Martino 10; 'Mazzini' via Mompiani 5;

- 29 luglio, Municipio 6: 'Astronave' via Boffalora 116; 'Anziani 3^ Età' via dei Narcisi 3;

- 30 luglio, Municipio 3: 'Ricordi' Via Boscovich 42; 'Sorriso' via Crescenzago 56;

- 31 luglio, Municipio 1: 'Nuovo Polo Mozart', c.so di Porta Vigentina 15.