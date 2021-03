Milano, pacchi alimentari per tutti i bisognosi: l'iniziativa del Municipio 4

Pacchi alimentari per famiglie bisognose: l'iniziativa del Municipio 4 di Milano parte martedì 2 marzo. Gli scatoloni contengono circa 40 chili di derrate alimentari ciascuno: pasta, sughi, conserve e così via. Sono state donate da Coldiretti e provengono da produttori locali. "Questa iniziativa - spiega il presidente del Municipio, Paolo Guido Bassi - è la dimostrazione della capacità del Municipio di fare rete con il territorio. Coldiretti, sapendo del nostro impegno per i più bisognosi, ci ha messo a disposizione gratuitamente i loro beni".

I bancali sono stati stoccati presso alcune stanze della chiesa di San Michele e Santa Rita e la distribuzione avverrà attraverso gli attivisti di un’associazione di volontariato, l’Albero di Nicholas, già protagonista di iniziative con il Municipio 4. Le famiglie saranno scelte su indicazione della parrocchia e dei servizi sociali.

"Oltre a questo intervento - sottolinea Bassi - solo negli ultimi mesi, abbiamo erogato dei buoni spesa da 50 euro per tutti gli anziani over 75 soli e in situazione di fragilità che vivono nelle case popolari (Aler e MM). Siamo riusciti a coprire tutte le persone appartenenti all’area protezione (475) e tutti quelli appartenenti all’area accesso (276)". Si tratta, conclude Bassi, "di un impegno importante da parte del Municipio, di cui andiamo orgogliosi, e di un’attività virtuosa capace anche di generare solidarietà a tutto vantaggio dei milanesi che stanno vivendo maggiori difficoltà soprattutto in questo difficile momento legato alla pandemia".