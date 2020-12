Milano: un grande parco di aceri in ricordo dei sanitari morti di Covid-19

Il consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno per istiituire un parco "della memoria" sul Covid-19. Il voto è arrivato giovedì sera su proposta dii Andrea Mascaretti e Simone Soilazzo, consiglieri del gruppo misto, il primo di Fratelli d'Italia e il secondo ex Movimento 5 Stelle.

Il «grande parco», come si legge nell'ordine del giorno, sarà composto di aceri rossi e avrà vialetti intitolati ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari morti per Covid. Ora toccherà alla gunta e al sindaco individuare una area adeguata per realizzare questa sorta di "memoriale verde".

In precedenza, il 7 dicembre il Comune di Milano aveva assegnato la più importante delle benemerenze civiche - la Grande Medaglia d'Oro - ai medici e agli altri operatori sanitari morti di Covid.