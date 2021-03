Dpcm 2021 spostamenti a Pasqua e Pasquetta: tutti i modi legittimi per muoversi tra regioni

Il fine settimana di Pasqua 2021 in arrivo sarà in zona rossa per la Lombardia e tutt'Italia. Il governo Draghi, come sottolinea Today.it, ha mantenuto il massimo profilo di sicurezza per mitigare gli effetti del covid-19. Ma non sarà obbligatorio rimanere chiusi in casa come nel duro lockdown dello scorso anno. Ci si potrà spostare legalmente in diversi casi. Ecco quali.

Spostamenti verso abitazioni private e turismo

In ambito regionale, lo spostamento è possibile verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone oltre ai minori di 14 anni sui quali si eserciti la responsabilità genitoriale e ai disabili o non autosufficienti conviventi. Il nuovo decreto “Chiusure” invece, atteso per mercoledì 31 marzo, prorogherà le regole fino alla fine di maggio e, probabilmente, manterrà la sospensione della zona gialla in tutta Italia.

Ma ci sono anche modi legittimi per gli spostamenti in zona rossa e arancione a Pasqua e a Pasquetta. E in certi casi è possibile persino cambiare regione. Per esempio chi deve andare all'estero per turismo può raggiungere l'aeroporto anche se si trova in una regione arancione o rossa, a patto che abbia l'autocertificazione scaricabile dal sito del ministero dell'Interno. A chiarirlo è stata una nota protocollata dello stesso Viminale sui viaggi all'estero, nella quale si scrive che “sono giustificati gli spostamenti finalizzati a raggiungere il luogo di partenza di questo tipo di viaggi che, in quanto generalmente consentiti, non possono subire compressioni o limitazioni al proprio svolgimento”.

Il luoghi in cui si può andare per turismo a Pasqua e a Pasquetta sono Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Spostamenti leciti per visite mediche

In tutta Italia invece non ci si può muoversi per turismo, né spostarsi tra regioni. Ma è possibile muoversi per andare in un'altra regione in alcuni casi particolari. Uno di questi è per sottoporsi a una visita medica specialistica. E questo perché gli spostamenti tra regioni per ragioni di salute sono sempre ammessi. Si può quindi uscire dalla propria regione per raggiungerne un'altra se bisogna arrivare in un ospedale o in una struttura privata per una visita specialistica. Il motivo di salute però deve essere provato. Ovvero serve un certificato medico che specifichi la necessità dello spostamento per ragioni di salute, oltre alla prenotazione della visita. In questo caso non si rischia la famosa multa da 400 a mille euro. Ma non può spostarsi chi è in isolamento domiciliare o ha la febbre.