Pasqua e Pasquetta in zona rossa a Milano: i parchi sono aperti o chiusi?

Obiettivo numero uno: evitare assembramenti. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, quando tutta Italia sarà in zona rossa per cercare di contenere i contagi da coronavirus, a Milano potrebbero chiudere i parchi recintati.

La necessità, evidente, è fare in modo che nelle aree verdi della città non si registrino "feste", pranzi e picnic che sono vietati dalle regole. Il primo a fare il "grande passo", doloroso ma necessario, è stato l'Idroscalo, che martedì ha annunciato la serrata dal 3 al 5 aprile, proprio i giorni in cui saranno in vigore le norme più stringenti.

La chiusura è stata dettata dall'esigenza di "evitare assembramenti e situazioni non in linea con le disposizioni per il contenimento della pandemia Covid durante le prossime festività pasquali", si legge in una nota di Palazzo Isimbardi, "anche in considerazione delle restrizioni dovute al posizionamento in zona rossa della Lombardia".

Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, subito dopo ha chiesto che le stesse misure vengano prese per tutti i parchi cittadini. Il politico meneghino in una nota ha sottolineato che la chiusura dell'Idroscalo è una "brutta notizia, ma inevitabile visto che siamo in zona rossa ed è ampiamente dimostrato che nel weekend i parchi vengono presi d'assalto. Figuriamoci - ha sottolineato - cosa accadrà il giorno di Pasquetta".

"Peccato perché il sistema dei containgressi adottato l'estate scorsa, con l'aiuto delle giacche verdi, aveva funzionato perfettamente e poteva essere replicato, all'Idroscalo come negli altri parchi cittadini recintati. Purtroppo - ha aggiunto De Chirico - la vicesindaco Scavuzzo non ha mai applicato una proposta approvata dal consiglio comunale che prevede l'impiego delle forze dell'ordine in pensione, delle Gev e dei city angels in supporto ai ghisa a presidio dei parchi cittadini. A questo punto - il suo appello - Sala chiuda anche tutti i parchi recintati e intensifichi i controlli negli altri".

Per adesso una decisione non è stata presa e quindi a Pasqua e Pasquetta i parchi dovrebbero essere regolarmente aperti - anche se "utilizzabili" rispettando le regole -, ma non è escluso che nelle prossime ore ci siano novità.

E anche nel resto della città i controlli saranno intensificati. Dalla Prefettura, dove mercoledì si terrà il consueto tavolo per l'ordine e la sicurezza, hanno infatti deciso di alzare il livello di attenzione presidiando stazioni, autostrade e proprio i parchi.