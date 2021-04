Pasqua in zona rossa, si può andare a messa oggi a Milano?

Domenica di Pasqua in zona rossa a Milano. Oggi, 4 aprile, il capoluogo meneghino e il resto della regione, così come tutta Italia, dovranno infatti rispettare i divieti e le restrizioni imposti dal governo Draghi per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Sarà quindi possibile andare a messa?

La risposta arriva dallo stesso esecutivo, che nelle sue Faq ha chiarito il dubbio: "Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere - si legge - purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni".

A Pasqua sarà quindi possibile andare a messa a Milano, sempre portando con sé l'autocertificazione, e optando per le chiese vicine alla propria residenza o al proprio domicilio. Le entrate in chiesa saranno comunque sempre contingentate, come, naturalmente, rimarrà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza. Lo scambio di un segno di pace per motivi sanitari viene sostituito da un inchino fatto guardandosi negli occhi.



Per i riti di Pasqua, la Cei ha invitato i fedeli a partecipare alla celebrazione in presenza nel rispetto rigoroso delle norme anti contagio. Tuttavia agli anziani e alle persone più a rischio è invece consigliato lo streaming.