'Strage dei nonni' al Trivulzio, super perizia sulle morti

Una super perizia per chiarire le cause dei 400 decessi. Questo il nuovo passaggio sull'inchiesta che riguarda le morti di anziani al Pio Albergo Trivulzio di Milano durante la prima ondata del covid, tra gennaio e aprile 2020.

Il giudice per l'indagine preliminare di Milano Marta Pollicino, dopo che la richiesta di archiviazione era stata respinta, ha nominato un pool di otto esperti che dovranno stabilire se tra i contagi e le morti degli anziani ospiti della struttura e "il personale", avvenuti tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2020, vi sia o meno un "nesso di causalità" con le "eventuali inosservanze" delle misure di sicurezza.

La decisione di effettuare una perizia, che si svolgerà con la formula dell'incidente probatorio, è arrivata dopo che l'indagine sui 400 decessi è ripartita in seguito al respingimento da parte del gip Alessandra Cecchelli dell'istanza di archiviazione presentata dai pm per il direttore generale del Trivulzio Giuseppe Calicchio, indagato per omicidio ed epidemia colposi e violazione delle regole sulla sicurezza. Ad opporsi all'archiviazione del fascicolo era stata l'associazione Felicita, che raccoglie i familiari degli anziani, è presieduta da Alessandro Azzoni e rappresentata dagli avvocati Luigi Santangelo e Luca Santa Maria. Il gip Pollicino ora ha fissato per il 6 marzo l'udienza in cui, oltre a venir formulati quesiti per nuovi accertamenti, verrà conferito l'incarico agli esperti che svolgeranno la perizia.