La petizione per salvare lo storico pub di Milano a rischio chiusura

The Friends Pub potrebbe chiudere per sempre i battenti

Nonostante la terza (e si spera ultima ondata) del virus dovrebbe essere vicina alla sua fine, la crisi economica causata dalla pandemia continua a mietere vittime. Dopo il Ligera, l'Ohibò, il Serraglio e il Blues House - e i tanti negozi come le profumerie Douglas, la Bottega del Miele, Andrew's Ties, gli store Disney - ora a rischiare di chiudere per sempre i battenti è lo storico The Friends Pub di viale Monte Santo, zona Veresine. Ad annunciarlo gli stessi gestori che hanno lanciato una petizione per scongiurare il peggio.

"Anche noi necessitiamo di uno spazio esterno per poter lavorare; è a rischio la nostra sopravvivenza! - si legge in un lungo post scritto dal locale su Facebook -. Stiamo affrontando un periodo assurdo, duro, difficile, esasperante e se fortunatamente per molte attività le cose stanno cambiando in meglio, per noi invece a distanza di più di 14 mesi, più di 421 giorni, più di 10.104 ore la condizione si fa sempre più critica".

"Dopo più di un anno di incassi mancati per oltre il 65% del nostro guadagno - continuano i proprietari del locale - tra poche settimane scadranno le moratorie e la cassa integrazione, e a quel punto ci vedremo prima costretti a licenziare i collaboratori, poi finiti i residui risparmi a chiudere l’attività. Abbiamo inoltrato numerose richieste a comune/municipio /sindaco/assessori per usufruire di uno spazio esterno e poter continuare a lavorare in sicurezza e nel rispetto delle regole, ma tutti i nostri appelli non hanno ricevuto alcuna risposta e tutto ciò è molto frustrante".

Il grido d'aiuto del Friends, pub inglese a Milano dal più di vent'anni, che ha lanciato una petizione, chiede a tutti i suoi sostenitori di firmare. "Se sei uno dei nostri e residente a Milano passa dal tuo pub del cuore a sottoscrivere la nostra petizione", chiosano i gestori. L'obiettivo è raccogliere mille firme per poi far arrivare le richieste del locale alle autorità competenti.