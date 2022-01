È arrivata in Lombardia la pillola di Merck contro il covid

Una nuova arma contro il covid. Nelle scorse ore sono state consegnate in Lombardia 1.800 confezioni, da 40 compresse, della pillola di Merck chiamata molnupiravir o lagevrio, un medicinale consigliato per prevenire le forme più gravi di infezione.

Il via libera alla pastiglia prodotta dal colosso farmaceutico statunitense era arrivato prima di fine anno, quando l'agenzia italiana del farmaco aveva dato l'ok definitivo all'antivirale, che è a tutti gli effetti la prima pillola ufficiale contro il coronavirus.

Il farmaco - si legge nel documento dell'Aifa - è consigliato per il "trattamento di pazienti non ospedalizzati per covid 19 con malattia lieve moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di covid 19 grave". Il molnupiravir è un antivirale orale il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse da 200 mg 2 volte al giorno, è di 5 giorni", ha specificato ancora l'agenzia.

La pillola di Merck è stata distribuita da parte della struttura commissariale alle regioni a partire dal 4 gennaio e poi le stesse regioni nelle scorse ore hanno diviso le scorte tra i vari ospedali, destinandole alle strutture in cui sono presenti le unità operative di infettivologia. Per la prescrizione del molnupiravir - ha chiarito l'agenzia italiana del farmaco - "è previsto l’utilizzo di un registro di monitoraggio".