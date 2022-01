Che vuol dire che la Lombardia ha raggiunto il plateau

"Vetta" centrata, adesso la discesa. La Lombardia, e l'Italia, dovrebbero aver raggiunto il plateau della curva dei contagi da covid. Ad annunciarlo, lunedì mattina, è stato il commissario nazionale per l'emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha visitato i centri vaccinali al Portello e a Gallarate insieme al coordinatore lombardo per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso.

"Sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l'Omicron e si sta andando in discesa", ha detto Figliuolo. Ma cosa significa? In buona sostanza raggiungere il plateau vuol dire che i contagi non crescono più ogni giorno e diventano costanti. Un "comportamento" della curva che di solito è il prelufio a una discesa dei nuovi casi, con l'epidemia che dovrebbe entrare nalla fase di contrazione.

"Speriamo che questo sia il trend consolidato", ha aggiunto, rimarcando che sono "buone notizie". "Tutto questo è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni. L'Italia sta facendo molto bene e in questo la Lombardia, che rappresenta una bella fetta, di oltre 9 milioni di abitanti, sta facendo egregiamente la sua parte, sia sui cicli primari, sia sui booster, sia sui bambini". E rispetto all'andamento della pandemia sul territorio, Figliuolo ha poi evidenziato che "negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore al numero dei dimessi. Questo fa ben sperare".

Continuando sull'importanza dei vaccini, Figliuolo ha svelato i numeri dei ricoverati nell'ospedale in Fiera a Milano: "Ho parlato con la responsabile della parte ospedaliera, in questo momento ci sono ricoverate 25 persone in terapia intensiva, tutte non vaccinate". I "nostri concittadini che ancora esitano capiscano questo messaggio: è davvero davvero importante", ha concluso il generale.

"La dimostrazione più chiara dell'esigenza di vaccinarsi - ha aggiunto Bertolaso - è qui: questo centro di terapia intensiva che ha riaperto per terza volta in 2 anni e quelli che sono ricoverati in questo momento sono tutti pazienti che non si erano vaccinati". Il vaccino "magari non ci dà la possibilità di non prenderci Omicron, ma ci dà la garanzia di non finire in ospedale spessissimo e di non finire in terapia intensiva sempre".