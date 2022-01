Polemica tamponi, Ats risponde al sindaco di Buccinasco: "Deve solo fare richiesta"

Il comune di Buccinasco potrà allestire dei punti tampone all'interno dei centri civici del comune, per farlo dovrà solo informare le autorità. È quanto si legge nella piccata replica di Ats al primo cittadino di Buccinasco (Rino Pruiti, Partito democratico) che, nella giornata di lunedì 3 gennaio, aveva inviato una lettera al prefetto chiedendo di poter aprire un hub proprio all'interno del suo comune.

"Spiace che in un momento nel quale sarebbe richiesta collaborazione istituzionale, il primo cittadino preferisca alimentare polemiche", ha chiosato il direttore generale Ats città metropolitana di Milano, Walter Bergamaschi. Dall'azienda tutela della salute, inoltre, hanno puntualizzato che era stata la stessa Ats - attraverso una mail inviata ai sindaci lo scorso 29 dicembre - a chiedere ai sindaci "la disponibilità a poter organizzare dei punti tampone comunali, coinvolgendo i medici di medicina generale, le farmacie ed eventualmente gli erogatori sanitari o sociosanitari autorizzati del proprio territorio".

Proprio a fronte di questa richiesta diversi municipi si erano messi a disposizione e sono in corso le attività per l’attivazione degli hub che sorgeranno ad Arese, Cassina de' Pecchi e Rho. Non solo, da Ats spiegano che ci sono altre cittadine (Bareggio, Basiano, Bernate Ticino, Corbetta, Graffignana, Lacchiarella, Sedriano e Vanzago) che hanno manifestato la disponibilità e in cui potrebbero aprire degli hub nei prossimi giorni.

"Abbiamo appreso con stupore della missiva del sindaco Pruiti, rivolta al signor Prefetto di Milano, nella quale viene richiesto un intervento per ottenere qualcosa già previsto e attivato da questa Ats per tutti i Comuni, compreso Buccinasco", ha concluso Bergamaschi.

Non è il primo contrasto tra Ats e il sindaco Dem. Subito dopo Natale Pruiti aveva deciso di riservare ai soli residenti il servizio di tamponi rapidi nelle farmacie comunali nel tentativo di snellire le code; l'azienda di tutela della salute era subito intervenuta ordinando al municipio di fare marcia indietro.