Positiva al covid esce per fare shopping: "Fate presto che ci sono i saldi"

Ai carabinieri che la stavano identificando ha anche chiesto di darsi una mossa per paura di perdere quegli abiti tanto desiderati. Desiderati a tal punto da convincerla a uscire di casa nonostante non potesse. Una donna di 51 anni, una cittadina brasiliana regolare in Italia, è stata denunciata nei giorni scorsi per non aver rispettato l'isolamento obbligatorio perché positiva al covid.

Per lei i guai sono iniziati quando i militari l'hanno fermata a bordo della sua Peugeot 107 bianca in via Piave a Besana, in Brianza. Dal controllo è subito emerso che la signora era in isolamento e quando i carabinieri le hanno chiesto spiegazioni, lei si è giustificata - anche in maniera disinvolta - dicendo che aveva già finito la quarantena e che probabilmente la banca dati non era ancora aggiornata. Ma non solo. Con la stessa tranquillità, la 51enne ha infatti anche invitato i militari a non perdere troppo tempo perché aveva fretta di raggiungere un negozio per acquistare dei vestiti in saldo.

Gli sconti chiaramente non hanno "intenerito" i carabinieri, che hanno approfondito le verifiche e hanno riscontrato che in realtà la donna era risultata positiva al tampone di verifica di fine isolamento, motivo per cui avrebbe dovuto continuare a stare in casa, con buona pace dei saldi. La 51enne è stata quindi obbligata a far ritorno nel proprio appartamento ed è stata indagata a piede libero.