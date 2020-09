Coronavirus, tre positivi al tampone tra i giocatori dell'Atalanta: in isolamento

Tre casi di coronavirus nell'Atalanta alla ripresa dell'attività col raduno partito il 31 agosto. Ad annunciarlo la società stessa sul sito, senza però rendere nota l'identità dei propri tesserati.

"Atalanta - si legge nel sito - comunica che nei test anti-covid, eseguiti in settimana in previsione della ripresa della attività della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone".

I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell'Ats. Come previsto dal comitato tecnico-scientifico, non è necessario l'isolamento dell'intera squadra né dello staff tecnico. Il lavoro (che in questo periodo è solo di allenamento in ritiro) può quindi proseguire per gli altri nerazzurri.