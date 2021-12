Covid, a San Vittore settanta positivi tra detenuti e poliziotti

Sono settanta i positivi al covid nel carcere milanese di San Vittore. Lo segnala Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, facendo il punto dei contagi nella settimana dal 13 al 19 dicembre secondo i dati di fonte ministeriale nelle carceri del Paese.

Secondo il sindacalista, nelle carceri italiane i contagiati dal covid, tra detenuti e personale penitenziario, sono raddoppiati in due settimane mentre, dal 13 al 19, si è registrato un aumento del quaranta per cento. I dati non arrivano in tempo reale e segnalano una tendenza che, probabilmente, oggi è ancora peggiore. "La realtà segna un trend di contagi in forte aumento in queste festività e destinato ad avere conseguenze impattanti sulla gestioe delle carceri", il commento di Di Giacomo: "In mancanza di misure urgenti" per bloccare la tendenza, "nel giro di poche settimane raggiungeremo un picco vicino a quello delle carceri del Sud America e della Thailandia, dove si registrano da giorni sanguinose rivolte".

Il sindacato di polizia penitenziaria rappresentato da Di Giacomo chiede quindi l'organizzazione immediata di open day per le vaccinazioni contro il covid nelle carceri. "Si sta ripetendo lo stesso grave errore di sottovalutazione compiuto con l'avvio della prima fase di vaccinazione anti covid: per la somministrazione della dose booster del vaccino - evidenzia il sindacalista - non c'è alcuna corsia preferenziale per il personale penitenziario e i detenuti".

Pnrr per il sistema della salute in carcere

"Gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sul tema del carcere sono in totale 132,9 milioni di euro, utilizzabili dal 2022 al 2026 per la 'costruzione e il miglioramento di padiglioni e spazi per le strutture'. Si cominci a spendere per rafforzare in strutture e personale il sistema di tutela della salute che registra carenze storiche ancor più allarmanti per la situazione Covid", conclude Di Giacomo.