Positivi a Salerno, due notti in auto in quarantena: l'Asl li autorizza a tornare a Milano

Costretto col cugino (entrambi positivi al covid) a fare la quarantena in auto. Ma per i due ragazzi l'odissea è finita: l'Asl di Salerno ha dato loro l'autorizzazione di tornare a casa a Milano. I due, tra cui Paolo Avallone che ha denunciato la vicenda su Facebook, erano arrivati a Vietri sul Mare (Salerno) per trascorrere le festività natalizie insieme ai familiari. Arrivati in Campania, però, hanno scoperto di essere positivi al covid.

A quel punto, non potendo restare nell'abitazione di famiglia, hanno chiesto e inizialmente non ottenuto di poter ritornare a Milano per fare la quarantena nel capoluogo lombardo, dove entrambi vivono stabilmente. Di qui la denuncia sui social network con tanto di fotografie delle due notti trascorse in automobile, a cavallo del Natale. Ma Paolo Avallone e il cugino hanno anche contattato i carabinieri per ottenere l'autorizzazione a partire.

I militari hanno inviato un'email all'Asl di Salerno che, nel tardo pomeriggio di Santo Stefano, ha telefonato ai ragazzi dando loro il via libera, dopo avere effettuato il tampone di controllo programmato, di partire per Milano. A patto di farlo con mezzo proprio (l'auto) e senza alcuna sosta in Autogrill, data la positività al covid di entrambi.