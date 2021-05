Non aumentano i contagi a scuola nell'ultima settimana di aprile: numeri stabili

Sono 641 i casi di tampone positivo al covid nei territori di Milano e Lodi relativi all'ambito scolastico nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio. Lo riferisce Ats Città Metropolitana di Milano nell'ambito del bollettino relativo a questi dati.

Per l'esattezza, si tratta di 516 studenti e 125 personale scolastico, docente e non docente. Sono invece 8.344 le persone isolate, di cui 8.033 alunni. Secondo quanto riporta Ats, "i numeri sono in linea con la settimana precedente". E, per il vero, in lieve discesa.

Nella settimana precedente, ovvero dal 19 al 25 aprile, infatti, i casi di tampone positivo erano stati 658, di cui 536 studenti. Ed erano stati di più anche gli isolati: 8.779.