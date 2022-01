Va al Brico ma si guarda troppo intorno e attira i carabinieri: era positivo al covid

Era positivo al covid ma si aggirava nel parcheggio di un negozio in Brianza mentre doveva essere a casa, in quarantena. Un uomo di 52 anni, un cittadino peruviano residente a Paderno Dugnano, è stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà per violazione dell'isolamento.

Il 52enne è stato notato dai militari venerdì pomeriggio, a Carate Brianza, nell'ambito dei controlli disposti dal comando della compagnia di Seregno tra la stazione ferroviaria e i parchi cittadini e le aree sensibili dei 16 comuni di pertinenza. Proprio in quest'area erano stati denunciati e segnalati diversi furti nell'ultimo periodo e dal comando dell'Arma hanno alzato la soglia di attenzione e predisposto monitoraggi aggiuntivi.

Denunciato dopo il controllo

Una pattuglia della stazione carabinieri di Carate Brianza, passando nei pressi del negozio Bricoman, ha notato un uomo aggirarsi con fare sospetto nel parcheggio, si è fermata per un controllo è ha proceduto all’identificazione di un 52enne di origini peruviane, da tempo residente a Paderno Dugnano, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio. I militari hanno approfondito e, dopo aver interessato l’Ats Brianza per un controllo incrociato sulla banca dati, hanno avuto la conferma che l’uomo fosse positivo al covid e che pertanto doveva trovarsi in isolamento quarantenario obbligatorio. Per il 52enne è scattata una denuncia per la violazione dell’obbligo di quarantena.