Positivo al covid fermato in strada: "Vado a un funerale"

Ha cercato di "salvarsi", ma non è bastato. Un uomo di 71 anni, cittadino italiano, è stato denunciato lunedì a Rho dopo essere stato sorpreso in giro nonostante fosse positivo al covid da pochi giorni.

A farlo finire nei guai sono stati i carabinieri che, durante un normalissimo posto di blocco in via Monviso, hanno fermato la Smart del 71enne. Dopo averlo identificato, i militari hanno scoperto che l'uomo era risultato positivo il 19 gennaio e che quindi, inevitabilmente, da quel giorno era obbligato all'isolamento domiciliare. Parlando coi carabinieri, l'anziano ha spiegato di essere uscito per andare a un funerale, ma chiaramente la giustificazione è servita a ben poco.

La stessa sorte nei giorni scorsi era toccata a un uomo di 45 anni di Bollate, denunciato dalla polizia a Sesto San Giovanni, a circa venti chilometri da casa sua. Contagiato da tre giorni, il 45enne era stato fermato mentre si trovava in macchina e aveva provato a difendersi dicendo di essere uscito soltanto per fare la spesa, anche se in realtà nell'auto gli agenti non avevano trovato assolutamente nulla.