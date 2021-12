Per il momento non verranno allestiti altri posti nell'ospedale della Fiera

Non verranno allestiti nuovi posti in terapia intensiva all'interno dell'ospedale della Fiera. "Per il momento non ci sono rischi di necessità" ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nella mattinata di mercoledì 15 dicembre a margine della cerimonia per i 40 anni del Centro Cardiologico Monzino.

Fontana ha precisato che "la percentuale di occupazione è ancora abbastanza contenuta. Al momento non credo proprio e penso che l'unica risposta seria sia accelerare con le vaccinazioni e le terze dosi", ha aggiunto.

Variante omicron, Galli: "Ci attendiamo importante aumento dei contagi"

"Ci attendiamo che Omicron susciti un importante aumento delle infezioni" Covid-19. "Lo prevede l'Organizzazione mondiale della sanità e lo indicano i primi dati che arrivano da alcuni Paesi". Così all'Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano.

"Questo virus ha creato un'ondata tutte le volte che è arrivata una nuova variante - ha evidenziato - e l'ha fatto anche in una situazione in cui ci sono importanti tassi di vaccinazione. Il vaccino ci eviterà ancora più morti e di dover chiudere tutto, però il problema persiste e bisogna prendere provvedimenti".